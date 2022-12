No estaba construyendo, era recochando: Yuberjen sobre fotos de su casa

Yuberjen Martínez, medallista olímpico para Colombia en Río 2016, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre la casa que el Gobierno le prometió tras su gesta deportiva.



“La construcción de la casa va en proceso y estamos esperando que el alcalde de Chigorodó ponga al día unos papeles a nombre de mi mamá para que la ministra de Vivienda le dé el visto bueno a la construcción de esa anhelada casa para mi madre”, manifestó.

Cabe recordar que en unas fotos compartidas en las redes sociales de Yuberjen, se ve al deportista construyendo su propia casa, cargado de pala y mezcla de cemento.



“Con los parceros y familiares tirando la plancha de la casa. Gracias a mi Dios por las bendiciones que me da a diario”, es el mensaje que acompaña las imágenes que publicó Martínez.



Frente a esto, Yuberjen aclaró que no es que él esté construyendo la casa, sino que fue una recocha con sus compañeros, “subí unas fotografías a las redes, pero estaba molestando con unos compañeros que son albañiles, no era que estuviera construyendo la vivienda”.



“A mí no me han dado nada de plata, la ministra de Vivienda está manejando los papeles y estamos esperando, la Alcaldía dice que a finales de este mes estaría listo todo”, añadió el deportista.



Martínez reveló que la casa va a contar con varias habitaciones, una para cada uno de sus hermanos, y tendrá al menos dos plantas.



En cuanto al carro que recibió como premio por su medalla olímpica, Martínez dijo que va avanzando en su curso de conducción y está en el proceso de sacar la licencia para poderlo disfrutar junto a su familia.



