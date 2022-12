“No existe un candidato que conozca y quiera a Bogotá como yo”: Enrique Peñalosa

cargo de la Nación sería repensar las ciudades, que sufren de falta de gerencia, como la capital, y que son olvidadas.

Sobre el proceso de destitución contra Gustavo Petro, Peñalosa cree que “la Procuraduría no debió destituirlo o decretarle la muerte política cuando no ha habido problemas de corrupción”, aunque no minimizó la actual “mala administración de Bogotá” y dijo que está en “una crisis espantosa”.

Respecto a sus propuestas, Peñalosa afirmó que es posible un candidato que le gane a Juan Manuel Santos para que “no pasen otros 10 años sin que se termine la doble calzada a Tunja o las carreteras de Chocó, que Gramalote siga sin un solo ladrillo”.

Según Peñalosa, los grandes jefes políticos, políticos profesionales que apoyan a Santos, “no son quienes deciden por quién vota la gente”.

Así mismo, se comprometió a anular la ‘mermelada’ y llevar a su gobierno “a los mejores de las regiones” que estén comprometidos con esas “políticas impopulares” que le hicieron perder varias elecciones: “prioridad del bus público sobre el particular, una sociedad igualitaria de verdad, oportunidades de educación en todos los niveles, a todos los ciudadanos, la protección del medio ambiente y una política limpia”.

Otra de sus prioridades, según dijo, es “mejorar radicalmente la seguridad” para que los ciudadanos puedan sacar sus celulares en la calle y que los ciudadanos no tengan miedo porque a costo de la falta de espacio en las cárceles se liberen delincuentes.

“No es política regalando casas sino haciendo ciudades de verdad. En Bogotá hay 1.5 millones de personas que no tiene pavimento, tampoco hay agua, es como si fuera un país africano pobre”, resaltó.

En Colombia “vamos a hacer gerencia para tomar decisiones serias para que el campo tenga las mismas oportunidades que en la ciudad”.