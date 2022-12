No había proyectada una orden de captura contra Musa Besaile: Corte Suprema

En un derecho de petición de la apoderada de Musa Besaile Fayad, Jessica Núñez González, quedó expreso que hasta el momento no hay una orden de captura en contra del senador.



“Hasta la presente no se ha proyectado, ni librado orden de captura, atendiéndose el estado procesal en que se encuentra la actuación”, dice un documento emitido por la secretaria de la Sala de Casación Penal, Nubia Yolanda Nova García.



Además, hace un recuento del estado actual del proceso.



“El proceso se encuentra en investigación previa. Debido al profuso material recaudado compuesto por múltiples testimonios, inspecciones judiciales e información recibida de expertos, se encuentra en estudio para proferimiento de la decisión que en derecho corresponda”, finaliza el documento.



