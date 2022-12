No hay confianza suficiente para cese al fuego bilateral: asesor de paz de ONU

Guatemala, República de El Congo, entre otros, el asesor de paz de la ONU en temas de desmovilización y reintegración, Cornelis Stenkeen, aseguró que en Colombia no existe la confianza suficiente entre las partes para que se dé un cese al fuego bilateral con la guerrilla de las Farc, debido a los tropiezos que ha tenido el proceso. Lea también: EE.UU. respalda poner plazos a proceso de paz en Colombia: Roberta Jacobson



“El cese bilateral ustedes ya lo hicieron una vez en El Caguán, las Farc no lo cumplió y el proceso fracasó”, manifestó.



Insistió que no se puede acordar “hasta que exista la confianza de que no van a tener más bajas”.



Entretanto Henry Robinson, quien perteneció al Ejército Republicano Irlandés (IRA) durante 17 años y participó en el proceso de paz de este país, señaló en Blu Radio que la firma de la paz en Colombia se debe dar antes de diciembre de este año.



“Veo el proceso en cámara lenta y comprendo la ansiedad que tienen los colombianos con esto. Va a haber más momentos oscuros relacionados con la confrontación, sin embargo, es necesario perseverar, todos los colombianos quieren La Paz", dijo Robinson. Lea también: La UE considera ataque de Farc un "obstáculo" para la reconciliación



Varios excombatientes del conflicto en Filipinas coincidieron en hacer un llamado a que el Gobierno y las Farc sigan adelante con el proceso, pese a las dificultades.



Recordaron que en su país, después de firmar un acuerdo, hubo un enfrentamiento en el que murieron 36 combatientes entre militares y policías, hecho que después atribuyeron a no tener claras las reglas.