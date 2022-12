No hay soldados muertos ni heridos desde cese al fuego definitivo: general Mejía

El comandante del Ejército, general Alberto Mejía, aseguró que durante los 20 días del cese el fuego bilateral y de hostilidades definitivo, ordenado por el presidente Juan Manuel Santos, no se han presentado uniformados muertos ni heridos.



“En estos 20 días con las Farc no hemos tenido ningún incidente gracias a la disciplina de estos hombres y gracias a estos acuerdos que nos permiten no presentar heridos ni muertos. Cero hombres nuestros, ciudadanos de Colombia heridos en el campo de combate”, manifestó.



El general Mejía manifestó también que unos 14.000 uniformados avanzan en su preparación para garantizar la seguridad de los guerrilleros que estarán en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El senador Roy Barreras aseguró que a los promotores del NO se les acabaron los argumentos y están confundido así colombianos y esto podría ser perjudicial para el país.



-La Fiscalía Tercera Especializada asumió el caso de los policías activos y retirados que fueron capturados por, al parecer, querer adueñarse de una guaca de las Farc en Caquetá.



-Venezuela hizo un llamado a los países No Alineados a refundar el sistema de Naciones Unidas.



-Con el triunfo en el partido de dobles, Colombia se puso en ventaja en la serie de la Copa Davis contra República Dominicana.



-Bombardeos aéreos contra una posición del ejército sirio mataron al menos a 30 soldados, informó este sábado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



-Cinco personas murieron, incluidos cuatro menores de edad, al colapsar una vivienda en el estado mexicano de Guerrero (sur) a consecuencia de las lluvias registradas en las últimas horas, informaron el sábado cuerpos de emergencia.



-La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, acusó a su rival, Donald Trump, de "incurrir en un patrón para incitar a la violencia" después de que el magnate sugiriera que los guardaespaldas de la exprimera dama debían abandonar las armas para "ver lo que pasa con ella".



-El trino del momento es del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que escribió: “¿Por qué Santos/Peñalosa no dicen que para construir Metro en la Caracas se necesita de nuevo comenzar a licitar los estudios de ingeniería?”.