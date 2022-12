No mancho mis manos de sangre así traicione mi idiosincrasia: Luis A. Colmenares

de su hijo y los avances en el juicio para esclarecer su muerte. (Vea aquí: Compulsan copias a fiscales del caso Colmenares por demorarse en mostrar pruebas)

Colmenares aseguró que es contradictorio pensar que en el caso de su hijo “no ha pasado nada pero ha pasado de todo con tal de que el crimen de mi hijo quede en la impunidad, han buscado todas las maneras de tapar las cosas y desviar la investigación”.

Dijo que la sociedad se equivoca al decir que no hay condenados en el caso porque “el primer condenado fui yo por decir algo que ratificó luego un tribunal y es decir que mi hijo fue asesinado, no hay ninguna duda”, aseveró.

Fue tajante al asegurar que pese a los 5 años que han transcurrido desde el crimen, tiene “claro quiénes son los que intervinieron en su muerte, cómo fue todo, cada golpe, sé que una persona que ha vivido siempre en el crimen fue el que dirigió todo”.



Afirmó que la justicia será quien revele la verdad “aunque esté traicionando mi idiosincrasia porque si esto hubiera pasado en Villanueva, al otro día se hubiera resuelto, pero no me voy a manchar las manos de sangre”, dijo.



“Voy a vivir sin Luis siempre, lo voy a buscar siempre, me va a doler el resto de la vida”, aseguró el padre de Luis Andrés.