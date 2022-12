No más retórica, no sigan incumpliendo sus promesas: presidente Santos a Farc

su lucha en democracia, no con balas, tendrán una oportunidad". Vea también: Álvaro Uribe pide a Santos suspender los diálogos de paz temporalmente

Santos también cuestionó a los críticos del proceso de paz a los que se dirigió duramente afirmando que es fácil hablar de guerra cuando no se está en ella.

“Es muy fácil seguir hablando de guerra en un escritorio o desde las trincheras de las redes sociales. ¿Les han preguntado a quienes están en medio de las balas si resisten más guerra? ¿Les han preguntado a los campesinos y a las miles de familias que han puesto y siguen poniendo los muertos de esta guerra?”, manifestó.

El jefe de Estado cuestionó la actitud de las Farc de seguir atacando a las Fuerzas Militares, pese a que había declarado un cese al fuego unilateral.

“Íbamos por un camino razonable donde los enfrentamientos y las muertes se habían reducido, pero las Farc, absurdamente, insistieron la semana pasada en seguir demostrando que tienen el poder de destruir vidas, de destruir familias, de destruir esperanzas”, sostuvo Santos.

Además, el presidente indicó que la determinación del Gobierno es seguir enfrentando a los violentos: “Vamos a seguir protegiendo a los colombianos de cualquier amenaza".

El presidente inisisitó en que "la guerra no es la solución" y que "si las Farc convierten su lucha en lucha democrática, no con balas, tendrán una oportunidad".

“El país no aguanta una frustración más. Saben que como Estado no vamos a dejar de enfrentarlos. La protección de nuestros ciudadanos no es negociable. Tampoco nos dejaremos presionar por quienes buscan poner os contra la pared y llevarnos a romper las negociaciones”, prosiguió el primer mandatario.

Al jefe de Estado indicó que ha asumido la búsqueda de la paz pese a los riesgos que ello implica.

“Yo escojo la paz como puerto de destino. Asumo, como he asumido, los inmensos riesgos de buscarla, y mantengo, como ha tocado, la decisión de enfrentar la guerra, la guerra que no queremos, hasta que logremos terminarla”, señaló.