“No sé por qué me escogió a mí”: Floribeth Mora, el milagro de Juan Pablo II

al papa Juan Pablo II logró curarse.

Desde San José de Costa Rica, Mora detalló su historia de vida en la que aseguró recibió un milagro de Juan Pablo II la noche en la que este fue beatificado, el 1 de mayo de 2011. Afirmó que ese día estaba en el hospital y “le pedió al papa que la ayudara”.

Aseguró que el 1 de mayo de ese año, día de la beatificación de Juan Pablo II, al ver una revista con la imagen del papa polaco, escuchó una voz que le dijo dos veces "levántate, no tengas miedo" y se sintió curada.

“Mi primera reacción fue sentir una paz que me llenaba, ya no sentía el cansancio de los medicamentos”, relató y dijo que a partir de ahí comenzó un proceso de recuperación paulatino. “Ya no tengo un rastro de que hubo un aneurisma en mi cerebro”, comentó.

Los médicos le dieron pocas esperanzas de vida en abril de 2011 cuando le detectaron un aneurisma cerebral que le provocaba fuertes dolores de cabeza y pérdida de movilidad en la parte izquierda de su cuerpo.

En noviembre de ese año los médicos no encontraron rastros del aneurisma en los exámenes de seguimiento y a partir de 2012 el Vaticano comenzó la investigación del caso, hasta oficializar el pasado viernes que se trataba del segundo milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo II.

Con EFE