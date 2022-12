No sé si Farc está depurando filas: alcalde de San Vicente sobre ‘fuego amigo’

Según el alcalde Sánchez, una hipótesis es que las Farc estarían depurando sus filas.

Publicidad

“No tenemos conocimiento, no sé si es que las Farc está haciendo depuración dentro de ellos mismos”, manifestó el alcalde.

Sin embargo, dijo que algo de lo que más le preocupa es que los presuntos implicados al parecer pertenecen a la columna móvil Teófilo Forero, que normalmente no opera en esa zona.

Publicidad

“Me preocupa que la Teófilo Forero esté por ese sector que no es el sitio de preconcentración de ellos. Ellos deberían estar a 6 horas del sitio, entonces las Farc no están todas precocentradas”, añadió.

Publicidad

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación del alto al fuego acordado entre el Gobierno y las Farc informó que investiga "posibles enfrentamientos entre dos grupos armados" en el sur del país, que se produjeron entre miembros de la guerrilla y una disidencia del grupo.

"La Sede Regional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación en Florencia, departamento de Caquetá, está adelantando la verificación de posibles enfrentamientos entre dos grupos armados ocurridos en las cercanías del municipio de San Vicente del Caguán", informó el mecanismo en un comunicado.

Publicidad

Aunque el comunicado no hace referencia a miembros de las Farc, se conoció que el enfrentamiento fue entre guerrilleros de la Columna Móvil "Teofilo Forero" y una disidencia del frente 14 de las Farc.

Publicidad

El mecanismo agregó que la investigación se adelanta de "forma coordinada con las Fuerzas Militares' que brindarán la seguridad en la zona".

Los enfrentamientos, que ocurrieron en una zona rural ubicada entre los caserío La Novia Celestial y Tailandia, habría dejado dos personas muertas.