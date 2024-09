No solo es precio del ACPM: camioneros también protestan por otras razones

El paro camionero en Colombia no solo está motivado por el incremento del precio del ACPM, sino por una serie de demandas que los transportadores llevan planteando desde hace años. Jorge García, presidente de la Confederación Colombiana de Transportadores, ha señalado que los conductores están trabajando a pérdida debido a la falta de ajustes en los fletes y a la sobreoferta vehicular que distorsiona el mercado.

En diálogo con Mañanas Blu 10AM, García expresó con claridad las razones detrás de la protesta: "No, lo que pasa es que nosotros no vamos a aceptar un incremento de ACPM, si no tenemos con qué pagarlo. Así de sencillo. Estamos trabajando a pérdida. Nosotros tenemos fletes desde hace once años. Hay puntos que no se han ajustado en ningún momento".

El líder gremial añadió que el Sistema Integrado de Costo Eficiente (SICE-TAC), que regula la estructura de costos del transporte, tiene fallos en su implementación. Según él, algunas empresas se aprovechan de la normativa para no pagar lo justo a los transportadores.

"El decreto que reglamenta el SICE-TAC tiene micos. Habla de costo eficiente, costo referente, que es una evasiva que hacen los empresarios para no pagar", añadió.

Además, García denunció que los camioneros se ven obligados a aceptar condiciones desfavorables, como cobrar por debajo del peso real de las cargas, lo que agrava su situación económica.

La sobreoferta vehicular

Uno de los principales problemas que afectan a los transportadores es la sobreoferta vehicular. García señaló que la existencia de más camiones de los necesarios provoca distorsiones en el mercado y reduce las oportunidades de obtener ingresos justos: "Estamos prácticamente inmovilizados porque tenemos que garantizar que el camionero reciba el ingreso justo por su trabajo".

La solución, según el presidente de la confederación, pasa por una regulación efectiva que permita eliminar esta sobreoferta y reestructurar el sistema de pagos para los camioneros.

El detonante inmediato del paro fue el anuncio del Gobierno de un aumento en el precio del ACPM en $1.904 pesos por galón. Aunque los ministerios de Hacienda y Transporte han sostenido diálogos con los transportadores para ajustar esta cifra, aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.