No somos los malos del paseo: revista Soho sobre quiz a Raisbeck

Diego Garzón, director de Soho, se refirió en BLU Radio a la polémica generada por el video del “quiz” realizado a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, que mostró editadas las supuestas respuestas de Daniel Raisbeck.

“No es que seamos los malos del paseo como se quiere ver. Hay un video que circuló en redes y se convirtió en tendencia. Nosotros lo publicamos no solo porque nos estaba amenazando con publicarlo. Yo se lo mandé, primero, porque no lo tenía y, segundo, porque me parece lo más justo y ecuánime que la gente pudiera ver los dos videos”, agregó. (Vea aquí: Propuestas de desarrollo urbanístico de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá )

Garzón agregó que a los candidatos siempre se les advirtió de que se trataba de un “quiz divertido” y que “en ningún momento se trató de un tema político”.

Por su parte, Daniel Raisbeck, candidato por el movimiento Libertario, dijo que la revista editó el video, en el que se le hacen preguntas básicas de la ciudad, pues nunca le hicieron las preguntas.

“Ellos editaron el video, de tal manera para que parezca, que cuando me hacen la pregunta, que nunca me hicieron, como si yo no supiera las respuestas”, explicó.

El candidato manifestó que inicialmente fue contactado para una entrevista y no para un “quiz” por lo que decidió no contestarlo.

Finalmente, lamentó que se hubiera creado el HT #RaisbeckSeRetira con base al video inicial revelado por la revista Soho.

Vea el video editado publicado por SoHo: VIDEO

-Este es el contenido de la conversación original con el candidato Raisbeck:

