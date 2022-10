No soy el único ser humano que se burla de las personas: Carlos Mira

El locutor aseveró que si bien admitió su error “la gente se me vino encima sin ver bien e investigar, además, no soy el único que se burla de las personas, todo el mundo lo hace, y no estoy diciendo que eso esté bien, pero no soy el único que ha hecho eso”.



Aseguró que basta con entrar a redes sociales para ver que “todo el mundo hace lo mismo, para no ir tan lejos miren los memes, son burlas a todo tipo de situaciones”.



Mira explicó que Ana María salió a decir algo y toda la gente “se me vino encima por eso y en realidad yo no me burlé de su enfermedad, yo no la grabé ni le tomé fotos mientras caminaba y eso se ve claro en el video”.



Afirmó que no sabía que la joven estaba enferma y “yo solo puse que era rodillijunta patiapartada y eso no es ninguna enfermedad”.



Dijo que reconoció su error “por burlarme de alguien y por eso pedí disculpas pero nunca voy a aceptar que me reí de su enfermedad cuando ni siquiera sabía que la tenía”.



Aseguró que más que reírse del defecto físico “uno se ríe de todo, si ese es el caso entonces uno no podría reírse cuando le hacen chistes a James porque es gago, al Tino porque lo tiene grande o a Amparo Grisales porque es viejita”.



Agregó que no “estoy diciendo que eso esté bien o no, pero pues todo el mundo lo hace”.



Sobre su renuncia a la emisora, reveló que tomó la decisión porque “la gente estaba relacionando toda la situación a la emisora y eso no tenía nada que ver, entonces por eso me fui, para que entendieran que fui yo y en mi redes sociales, no de La Mega”.



Mira pidió que se deje de estigmatizar a las emisoras juveniles porque “no se trata ese tipo de contenidos”.



El joven afirmó que la situación le enseñó a respetar a las personas “y tener mucho cuidado con lo que se publica en redes sociales”.



Cuestionó el ataque que ha vivido en redes sociales por la denuncia de Ana María, “pues en realidad tendríamos que entrar a mirar toda la situación de todas las emisoras, todas de una u otra forma se burlan de las personas”.



“No tendría sentido que esto volviera a pasar, nunca volveré a hacer algo así”, dijo.



