"No tenemos conocimiento de ellos": asesor de paz Wilmer Riascos por secuestrados en López de Micay

La angustia se apodera del municipio de López de Micay tras la incursión armada que dejó a ocho personas en cautiverio desde el pasado viernes. Según denunció Wilmer Riascos, asesor de paz y exalcalde de la localidad, un grupo de aproximadamente 35 personas armadas irrumpió en la comunidad de San Antonio Gurumendi, sembrando el terror y el desplazamiento masivo en la región.

Sobre la incursión

El ataque ocurrió el pasado viernes a las 5:30 de la tarde, cuando hombres armados reunieron a toda la comunidad y procedieron a saquear todas las tiendas y las casas. En un acto de sometimiento, el grupo armado obligó a decenas de habitantes a seguirlos para cargar el botín del saqueo.

“Se llevaron 40 personas, incluso muchas de ellas para que le ayudaran a llevar las cosas que habían saqueado”, relató Riascos. Aunque la mayoría logró volver a sus hogares, el reporte oficial indica que “de las 40 personas solamente regresaron 32".



"Las otras ocho personas, hasta la fecha, no tenemos ningún conocimiento”, aseveró.

¿Quiénes son los secuestrados?

La comunidad ha identificado a las víctimas como personas trabajadoras y sin vínculos con actividades ilegales. Entre los retenidos se encuentran agricultores, mineros artesanales dedicados al "mazamorreo" y mujeres que administran un negocio local.

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El asesor de paz enfatizó la vulnerabilidad de los afectados:

“Las personas que están ahí son personas muy nobles de la comunidad, son humildes campesinos", enfatizó.

Hasta el momento, y a pesar de los esfuerzos de sus familiares, los captores “no han dado ninguna prueba de supervivencia”.

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Atribución al ELN y riesgo de enfrentamientos

Aunque los asaltantes se identificaron inicialmente como miembros del ELN, las autoridades locales están a la espera de un pronunciamiento oficial de ese grupo para confirmar la autoría o descartar si se trata de delincuencia común.

El ELN mantiene una presencia histórica en la parte alta de López de Micay, zona que Riascos describió como tradicionalmente "conflictiva". Actualmente, la Fuerza Pública hace presencia en el área selvática del Pacífico buscando a los desaparecidos, pero existe una alta preocupación por la seguridad de los rehenes.

El asesor de paz manifestó que el objetivo primordial es “que no haya a haber un enfrentamiento en un momento dado para poder prevalecer la vida de las personas que tienen secuestradas”.

Escuche la entrevista aquí: