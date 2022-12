La panelista de Mañanas BLU fue enfática en afirmar que las declaraciones de Andrés Jaramillo en Blu Radio merecen una sanción social, a pesar de las disculpas que ofreció el empresario.

“En estos casos es muy importante que se dé la sanción social, dura y fuerte. Yo no pienso volver a Andrés Carne de Res porque eso me agrede como mujer. No se pueden dejar pasar estas cosas como detalles”, opinó Sandra Borda.