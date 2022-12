Nueva ley permite a Icetex ofrecer créditos en universidades sin acreditación de calidad

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley que creó la Contribución Solidaria a la Educación Superior, un fondo a través del cual se financiará el acceso de miles de jóvenes a la universidad.

La ley también establece que, a partir de ahora, los créditos y becas del Icetex podrán ser destinados a universidades o instituciones que no cumplan con una acreditación de alta calidad en sus programas, como anteriormente lo exigía la antigua legislación, pero que tengan el reconocimiento como entidad prestadora del servicio por parte del Ministerio de Educación.

Al respecto, el Icetex señaló que el objetivo del sistema es mejorar el acceso a la educación superior mediante un esquema solidario en el cual los estudiantes beneficiarios reciben apoyo en matrícula y sostenimiento y cuando ingresan a la vida laboral aportan de regreso los montos recibidos de acuerdo con su nivel de ingreso, en un porcentaje del 6% al 19%.

La contribución al sistema la realizarán cuando perciban ingresos “garantizando que una nueva generación pueda estudiar”, dice el Icetex.

A través de la Contribución Solidaria, los beneficiarios podrán recibir la financiación de la matrícula y de sostenimiento para cursar sus estudios en educación superior, y elimina barreras establecidas para acceder a un crédito tradicional y crédito condonable.

Para acceder a este programa las personas no necesitan codeudor, no hay cobro de interés, no hay proceso de cobranza, no hay reportes en centrales de riesgo, no existen la mora ni los intereses de mora, no se requieren estudios de financiación, no capitaliza intereses y la contribución será de acuerdo con el nivel de ingreso.