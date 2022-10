Nuevo arzobispo de Bogotá pide al ELN que extienda cese al fuego

El próximo 11 de junio llegará de Popayán a Bogotá monseñor Luis José Rueda Aparicio, el nuevo arzobispo de la capital del país. En un Facebook Live con BLU Radio pidió al ELN que no retorne a las acciones violentas después del 30 de abril por la crisis que enfrenta el país por la expansión del coronavirus.

Para monseñor, en este momento “no vale la pena seguir enfrentándonos”, y la única salida al conflicto siempre será el diálogo como lo ha repetido en diferentes veces el papa Francisco.

“Primero que amplíe, que dé otros signos de la buena voluntad y del deseo de encontrar caminos de solución dialogados. El ELN puede y tiene a su disposición dar pasos como no reclutar menores, no practicar el secuestro y no hostigar a los pueblos”, afirmó monseñor Rueda como respuesta al anuncio del grupo guerrillero de retornar a las acciones violentas después del próximo jueves.

Frente a la pederastia y los abusos de algunos sacerdotes, monseñor pidió perdón a nombre de la iglesia católica y dijo cuál será su actitud.

“Ser sinceros de reconocer nuestras fallas, no echarle la culpa a nadie. Estar muy cerca del sufrimiento de esas víctimas de esas familias que han tenido que sufrir”, agregó.

Monseñor agregó que, para quien lo suceda en su cargo en el Cauca, el reto más grande será ser un puente terminar con la minería ilegal, el narcotráfico y los cultivos ilícitos.

