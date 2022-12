Obama, primer presidente de EE.UU. que es portada de revista LGBT

El presidente Barack Obama se conviritió el primer mandatario de EE.UU. que protagoniza la portada de una revista de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) al dejarse fotografiar y entrevistar por la publicación OUT, cuyo último número se divulgó este martes.

En ese número aparece Obama en la portada y bajo él un titular: "Nuestro presidente. Aliado. Héroe. Icono".

President #BarackObama is our Ally of the Year and cover of the #Out100 : https://t.co/h9GBgXcoOZ pic.twitter.com/89UZytobYP

Según la revista, esta "es la primera vez que un presidente en funciones ha sido fotografiado para la portada de una publicación LGBT, un momento histórico en sí mismo y un testimonio de cuánto ha hecho su Gobierno para avanzar en un tema singularmente volátil que empañó la reputación de los presidentes (Bill) Clinton y (George W) Bush".

Obama fue también el primer presidente estadounidense en respaldar públicamente el matrimonio gay y, además, el responsable de la abolición de la ley conocida como "Don't Ask Don't Tell", que prohibía que los homosexuales que admitieran serlo para formar parte de las Fuerzas Armadas.

En junio pasado, cuando el Tribunal Supremo reconoció con un fallo histórico la legalidad del matrimonio homosexual en todo el país, Obama calificó esa decisión de "un gran paso en la marcha hacia la igualdad".

En la entrevista con la revista OUT, Obama afirmó que no le sorprendió esa decisión del Supremo, porque reflejó "el cambio notable" acerca del matrimonio entre homosexuales que se ha producido en EE.UU. en los últimos años.

También habló de sus hijas, hoy adolescentes, y comentó que forman parte de una nueva generación que rechaza la intolerancia.

"Para Malia, Sasha y sus amigos, la discriminación de cualquier forma en contra de alguien no tiene sentido. No se les pasa por la cabeza que los amigos que son gais o los padres de amigos que son parejas del mismo sexo deban ser tratados de manera diferente a los demás. Eso es poderoso", explicó Obama.

EFE