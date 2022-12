Oposición y Gobierno venezolano acuerdan diálogo con mediación de Vaticano

de la Unasur y el Vaticano tras dos meses de protestas antigubernamentales que dejan en Venezuela 39 muertos.

"Pongo toda mi energía para que el camino que iniciamos hoy con la oposición, le dé la paz a Venezuela", dijo el mandatario en su programa radial horas después de haber participado en la "reunión preparatoria" del diálogo con una delegación de la MUD en la cancillería.

Maduro aseguró que no habrá "ni negociación ni pacto" del modelo político de su gobierno socialista durante el diálogo. "Sería un traidor si me pongo a negociar la revolución (socialista del siglo XXI)", agregó.

Maduro celebró la reunión previa al diálogo, que de concretarse se realizaría el jueves, porque sirvió para "avanzar hacia el reconocimiento" entre ambas partes.

"Hay unos acuerdos que hemos alcanzado, uno se refiere a la decisión de dialogar en términos mutuamente respetuosos y de igualdad, y de hacerlo frente a todo el país", dijo más temprano a la prensa el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo.

Este encuentro, sin precedentes en el gobierno de Maduro, se realizó gracias a los buenos oficios de una delegación de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que realiza su segunda visita a Venezuela en menos de un mes en un esfuerzo por propiciar un diálogo.

"Aspiramos a que en las próximas horas se dé ya la reunión formal que será pública y que los venezolanos podrán también compartir y ver", indicó de su lado el vicepresidente Jorge Arreaza, quien también participó en la cita que duró casi cuatro horas y a la que también asistieron cancilleres de Unasur.

Arreaza y Aveledo explicaron que se pactó que el diálogo cuente con "facilitadores" representados por los cancilleres de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo; de Colombia, María Angela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, y un representante del Vaticano (aún por definirse).

En Washington, el secretario de Estado estadounidenses, John Kerry, expresó ante el comité de Asuntos Exteriores del Senado su respaldo al trabajo de acompañamiento de la Unasur en Venezuela.

"Apoyamos mucho los esfuerzos de mediación de un tercero dirigidos a tratar de parar la violencia y ver si se logra un diálogo honesto" entre oposición y gobierno, dijo Kerry.

Como puntos de la agenda de un diálogo, la MUD estableció como prioridad la discusión de una ley de amnistía para poner en libertad a más de un centenar de detenidos y la creación de una comisión de la verdad que esclarezca los hechos violentos en las manifestaciones.

"Aquí va haber justicia, no va haber impunidad, tengan la seguridad de eso (...) es la única forma que haya paz", dijo Maduro sobre la propuesta de amnistía en su programa radial.

En medio de las protestas han sido detenidos y destituidos dos alcaldes opositores, así como Leopoldo López, dirigente del partido Voluntad Popular.

La MUD también demanda el desarme bajo supervisión internacional de los denominados colectivos, civiles armados que según la oposición están vinculados al gobierno.

Como prioridades para el diálogo, Maduro anticipó que propondrá retomar la lucha contra la criminalidad y el impulso a un plan de inversiones y desarrollo económico.

Sectores de la oposición, principalmente del ala radical de la MUD, reaccionaron divididos al anuncio de entablar un diálogo con el gobierno de Maduro.

En un comunicado, Voluntad Popular advirtió que no avaló la participación de la MUD en la reunión con el gobierno y que rechaza un diálogo porque no se han cumplido las condiciones planteadas, entre ellas la liberación de López, de dos alcaldes destituidos y los denominados "presos políticos".

"Ratificamos que en Voluntad Popular no creemos en un 'diálogo' donde el régimen solo plantea un show político utilizando a los cancilleres de la Unasur como interlocutores", señaló el comunicado.

"Para que no tengas excusas @NicolasMaduro, te propongo que liberes ya a todos los estudiantes y presos políticos, NO me liberes a mi", escribió la esposa de López, Lílian Tintori, transmitiendo un mensaje de dirigente opositor a través de su cuenta Twitter.

El excandidato presidencial de la MUD, Hernrique Capriles, derrotado por Maduro por una diferencia de 1,49 puntos porcentuales, también se refirió a un diálogo con el gobierno al subrayar que aunque se dé un acercamiento, persistirán las protestas.

"¿Dialogar significa renunciar a principios? ¿Quién dijo que diálogo significa renunciar a que nuestro pueblo siga reclamando sus derechos? El pueblo tiene todo el derecho de protestar por los miles de problemas sin solución en nuestro país. Nadie le puede quitar su derecho", escribió Capriles en Twitter.

El alcalde opositor de la Gran Caracas, Antonio Ledezma, advirtió vía Twitter que "mientras haya estudiantes detenidos, presos políticos, represión, invasión cubana y secuestro de instituciones, el diálogo no será real".

Las protestas, tachadas por Maduro de "golpe de Estado en desarrollo" y que dejan 39 muertos y unos 600 heridos, se iniciaron el 4 de febrero en San Cristóbal (oeste), en rechazo a la inseguridad y se ampliaron luego a varias ciudades incorporando reclamos por la crisis económica, la represión de las protestas y la detención de estudiantes y opositores.

Organizaciones no gubernamentales han denunciado casi un centenar de casos de abusos policiales, la mayoría de los cuales están siendo investigados por la Fiscalía General.

Las protestas han disminuido en intensidad, pero aún quedan focos de violencia en algunas localidades, principalmente en el municipio opositor de Chacao (este de Caracas), que cotidianamente es sacudido por disturbios callejeros entre manifestantes y fuerzas antimotines.

Con AFP.