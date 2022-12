Otorgan casa por cárcel a exalcalde de Guamal por ser padre cabeza de familia

de casa por cárcel luego de que un juez argumentara que es padre cabeza de familia y que sus hijas menores de edad dependen de él.

En otras noticias, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Michael McKinley, afirmó que el norteamericano secuestrado por las Farc no hace parte de la misión de EE.UU. en Colombia, sino que se trata de un marino jubilado en un viaje particular. No se conocen reacciones por parte de la familia del norteamericano.

Tres hombres decidieron enterrarse vivos en Pereira, debido a que fueron desalojados de sus viviendas por encontrarse en zona de riesgo.

Hoy comienza en Medellín Colombiamoda, una de las ferias de moda más importantes de Latinoamérica. El diseñador Haider Ackermann se encargará de la pasarela inaugural del evento que se extenderá hasta el jueves.

El arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que “las políticas sociales y el proceso de paz del gobierno con las farc son ambiguos y que los diálogos van por el camino equivocado.

Concluyeron las negociaciones preliminares entre la empresa antioqueña Une Telecomunicaciones y la multinacional Sueca Millicom para su fusión.

Tensa calma en Caucasia luego de seis días de protestas en la vía que de Medellín conduce a la costa caribe. Se presenta un desabastecimiento de alimentos y escasez de combustibles. Sin embargo, transportadores aseguran que están custodiados por el Ejército debido a que manifestantes quieren lincharlos.

En Neiva fueron embargados los sueldos de 334 funcionarios públicos por no pagar impuestos.