¿Para qué 'congresito' si hay Congreso?

de la República y agregó que el factor tiempo juega un papel importante en el desarrollo del proceso.

Publicidad

Por lo mismo, esta figura sería convocada para agilizar la refrendación de posibles acuerdos que se logren con las Farc en el proceso de paz.

Publicidad

Publicidad

Añadió Santos que el ‘congresito’ operaría simultáneamente con el Congreso de la República y tendría representantes de las Farc, aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que no se puede contemplar la presencia de integrantes de la guerrilla en un cuerpo de esta naturaleza hasta concluir los diálogos.

Esta figura estaría concentrada en la expedición de las leyes que se requieran para implementar eventuales acuerdos de La Habana y en ese sentido no va a legislar sin que exista el Congreso de la República, según indicó el ministro Cristo.

Publicidad

“Ninguna iniciativa del Gobierno Nacional tendrá como propósito reemplazar al Congreso ni disminuir las competencias y las facultades constituyentes y legales que tiene hoy el Congreso”, agregó el jefe de la cartera política.

Publicidad

Publicidad

Además, tendría representantes de las Farc, aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que no se puede contemplar la presencia de integrantes de la guerrilla en un cuerpo de esta naturaleza hasta concluir los diálogos.

Publicidad

“No se puede contemplar la presencia de integrantes de la guerrilla en un cuerpo de esta naturaleza hasta tanto no se concluya el proceso de paz, no se firmen los acuerdos y no se entreguen las armas”, indicó el ministro Cristo.

Este órgano, además, no sería creado sino hasta después de tramitada una reforma constitucional en el Congreso de la República, que culminaría su trámite a mediados de 2016.

Publicidad

Publicidad

El ministro del Interior también se refirió a que el ‘congresito’ no reemplazaría un mecanismo de refrendación popular.

Publicidad

Al respecto, cabe la pena recordar que en enero pasado la propia guerrilla de las Farc aseguró que es necesario el apoyo del pueblo colombiano y ratificarlo en las urnas.

Publicidad

Afirmó el grupo guerrillero que la paz no es un proceso jurídico, sino un hecho político, y por tanto no se puede prescindir de la participación del pueblo. "La refrendación del acuerdo final es un paso fundamental si queremos lograr una paz estable y duradera", añade una comunicación emitida entonces.

En su momento también se pronunció el fiscal general, Eduardo Montealegre, quien aseguró que no sería necesaria una consulta popular ni un referendo para validar los acuerdos de paz con las Farc en La Habana, Cuba.

Publicidad

“No se requiere desde el punto de vista legal ni constitucional” la refrendación del o los eventuales acuerdos de paz que se logren con la guerrilla de las Farc, dijo el fiscal Montealegre.