Partido de La U analizaría apoyo a candidatura de Garzón

Desde el Partido de la U dicen que están dispuestos a estudiar la posibilidad de impulsar la candidatura del ex vicepresidente Angelino Garzón a las alcaldías de Bogotá o Cali.

“El Partido de La U ni siquiera ha contemplado ese tema, no tenemos noticias que el doctor Garzón tenga la intención de ser candidato por la colectividad, pero sí así lo manifiesta se analizaría”, dijo el senador Roy Barreras,

El Consejo Nacional Electoral determinó que el ex vicepresidente Angelino Garzón no podrá ser candidato ni a la Alcaldía de Cali, ni a la de Bogotá, por un partido diferente al de La U, debido a que incurriría en doble militancia por no renunciar antes del 24 de junio de 2014. Garzón renunció al partido el 25 de agosto.

Además la ponencia del magistrado Alexander Vega Rocha, que fue aprobada con 6 votos a favor y 3 en contra, contempla que Angelino Garzón no podría inscribirse mediante firmas.