Patrullero muerto en ataque en Tumaco había pedido traslado por amenazas de Farc

Familiares del patrullero Ilber Fernando Narváez, quien murió tras el ataque a la patrulla de la Policía en Tumaco, denunciaron que el joven estaba amenazado por las Farc y que ya había solicitado su traslado. (Lea también: Patrullero de la Policía circula video con graves denuncias a la institución )



El patrullero Narváez, oriundo de Neiva, había solicitado el traslado de región por amenazas de las Farc pero no se lo habían concedido.



“Ya él sabía que estaba amenazado, había pedido el traslado y nunca fue posible, en la familia sabíamos que él estaba amenazado”, dijo Eduardo Narváez, tío de la víctima. (Lea también: Me echaron como un perro de la institución por caso Merlano: patrullero Escobar )



Además, Eduardo Narváez describió cómo se había producido la muerte de su sobrino.



“Él estaba en servicio, habían tres policías en la camioneta y pasaron dos tipos en una moto y le lanzaron una granada, dos alcanzaron a salir y mi sobrino quedó dentro de carro y fue cuando explotó”, agregó. (Lea también: Patrullero murió por atacar expendios de droga en Fontibón: general Guatibonza )



El joven patrullero dejó una viuda y una menor de edad huérfana.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-A través de su cuenta de Twitter, las Farc confirmaron que esta mañana habrá un pronunciamiento antes de iniciar la jornada de conversaciones del ciclo número 37. Se trata de su primera aparición tras haber anunciado en un comunicado que levantan el cese unilateral del fuego que estaba vigente desde el pasado mes de diciembre.



-Este lunes Medicina Legal en Cali adelantará las labores de identificación de los cuerpos de los 26 guerrilleros abatidos la semana pasada en zona rural de Guapi, Cauca.



-En las últimas horas se entregó a las autoridades Diego Murillo, el hombre que es señalado de haber asesinado a golpes a su esposa de 22 años y de haber dormido varias noches con el cadáver. Los hechos ocurrieron en el barrio Guacamayas, en el sur de Bogotá, y su entrega se dio en la URI de Tunjuelito.



-El próximo viernes se adjudicará el contrato para reforzar la estructura de la Plaza de Toros La Santamaría de Bogotá. El contrato se concederá bajo un sistema de licitación abreviada para cumplir con los tiempos que ordena la Corte Constitucional. En un plazo de 18 meses se estarían reabriendo las puertas del escenario.



-Entre mañana y el miércoles cerca de 13 mil 400 estudiantes presentarán las pruebas PISA, las cuales habían sido aplazadas por el paro de maestros. A través del examen se busca determinar el nivel educativo de nuestro país, en comparación con algunos de los países más desarrollados del mundo, medido en jóvenes de 15 años de edad.



-En dos días, la aerolínea Malaysia Airlines despedirá a un tercio de su planta de trabajadores, que consta de al menos 20 mil personas, dentro de los planes de reestructuración para crear una nueva compañía aérea rentable. La compañía asiática reconoce que está atravesando por una aguda crisis tras los dos accidentes aéreos del año pasado que dejaron en total 537 personas muertas.



-Crece la polémica por cuenta del último pronunciamiento del papa Francisco, quien aseguró que dos o tres palmadas pedagógicas en la cola de los niños no vienen mal, si se trata de corregir a los menores. El pontífice lamentó las contradicciones que hay actualmente en el mundo, donde se escandalizan por unas palmadas y no por legislaciones que permiten quitarle la vida a un niño antes de nacer.



-Tras dos meses de la ofensiva de la Policía en TransMilenio, han sido capturadas más de 120 personas por diferentes delitos.



-Hoy habrá nuevos homenajes para los soldados heridos en combate.