Aportes de excombatientes permitieron a la UBPD recuperar 10 cuerpos en Nariño

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó los cuerpos de 10 personas en el departamento de Nariño, en medio de acciones humanitarias que contaron con aportes de información de firmantes del Acuerdo de Paz, del grupo Comuneros del Sur y de comunidades.

Las intervenciones se desarrollaron en municipios como La Llanada, Cumbal, Samaniego y Santacruz de Guachavés, territorios donde, por primera vez en algunos casos, se pudo ingresar con el apoyo de autoridades indígenas para adelantar labores de búsqueda en zonas rurales y resguardos.

En el centro de Nariño, dos de los cuerpos fueron hallados en el resguardo de Santacruz de Guachavés, donde ya existen hipótesis de identidad gracias a la información entregada. En Samaniego, otros dos cuerpos fueron recuperados y trasladados a Bogotá para avanzar en su identificación forense.

La #UBPDNariño recuperó 10 cuerpos de personas desaparecidas.



Gracias a los aportes de información, firmantes del Acuerdo de Paz y de integrantes del Frente Comuneros del Sur, la UBPD realizó varias acciones humanitarias en el departamento.



📰Noticia🔗https://t.co/D4Qs6KGku6 pic.twitter.com/um59tEACGz — Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (@UBPDcolombia) March 31, 2026

“Fue muy motivante cuando la Unidad de Búsqueda me llamó para contarme que querían sacar personas en el territorio que están quedadas por el conflicto armado. Hubo un poco de incertidumbre en la comunidad porque nunca se había visto esto dentro del territorio. Yo concienticé a las personas sobre la entidad para así avanzar y que les entreguen los cuerpos a sus familiares”, subrayó Sandra Cuastumal, gobernadora del resguardo Colonial de Santacruz.



A esto se suman hallazgos en La Llanada, donde el trabajo comunitario permitió ubicar uno de los puntos de inhumación, y en el resguardo indígena de Cumbal, donde se recuperaron cuatro cuerpos más, en un proceso que combinó investigación humanitaria con aportes de civiles y exintegrantes de grupos armados.

“En el resguardo indígena del Gran Cumbal se recuperaron cuatro cuerpos de personas que desaparecieron a causa del conflicto armado. Para el hallazgo de una de ellas, se recibieron aportes de información de al menos seis personas civiles, lo que permitió su recuperación. Sin embargo, en 2023, momento en que inició la investigación humanitaria y extrajudicial, aún no se contaba con su identidad”.

Aportes de excombatientes permitieron a la UBPD recuperar 10 cuerpos en Nariño

Uno de los casos más relevantes es el de una persona cuya identidad pudo establecerse gracias a la información suministrada por Comuneros del Sur, lo que permitió ubicar a sus familiares y avanzar en el proceso de búsqueda.

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En total, fueron intervenidos cuatro sitios y recuperados 10 cuerpos. Las acciones estuvieron acompañadas de rituales de armonización propios de las comunidades étnicas, como parte de los procesos de sanación colectiva y dignificación de las víctimas.