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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Aportes de excombatientes permitieron a la UBPD recuperar 10 cuerpos en Nariño

Aportes de excombatientes permitieron a la UBPD recuperar 10 cuerpos en Nariño

Luego de recibir aportes de información de comunidades, firmantes del Acuerdo de Paz y del grupo Comuneros del Sur que permitieron ubicar varios puntos en Nariño, la Unidad de Búsqueda recuperó 10 cuerpos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

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