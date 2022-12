Arnold Caro, otro colombiano que tuvo que dejar a su familia en Venezuela

Arnold Caro, un hombre de 33 años de edad, es otra de las víctimas de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. Luego de vivir 25 años en el vecino país, este colombiano fue deportado y dejó atrás todas sus pertenencia e historia.

Incluso, tal como él lo cuenta, fue separado de su familia, pues tenía varios puestos de venta de minutos que dejó en Venezuela pues lo sacaron cuando estaba en su casa durmiendo. Su mamá y hermanos quedaron en Venezuela.

“Viví 25 años en Venezuela, allá logré hacerme a unas ventas de minutos, tenía dos ventas, todo esto me tocó dejarlo allá porque me sacaron así, el día que fueron los guardias me sacaron, a duras penas me dejaron poner el pantalón. Me trajeron hasta el comando engañado pero desde el primer momento me quitaron la cédula”, narró Caro.