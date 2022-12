Perdí la fe en la iglesia y en el papa: víctima de abuso

perdió la fe en el papa, la Iglesia y en Dios porque no recibió apoyo cuando hizo público los hechos cometidos por el responsable de un grupo católico.

“Cuando era adolescente e iba a un grupo de jóvenes católicos, la persona responsable del equipo abusó de mí. Se lo comenté a un sacerdote con el que tenía buena relación y la respuesta fue que desde la Iglesia a mi abusador no se le iba a mover del puesto y me aconsejó que no se lo dijera a mis padres porque los iba a hacer sufrir”, relató.

Hurtado le contó en su momento a las autoridades que no denunció el hecho por temor, porque sus padres le advirtieron manejar todo internamente y el hecho quedó impune.

Ahora, desde Bruselas y en compañía de la Red de Supervivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP), Hurtado le pidió al Vaticano que revele documentos sobre abuso de sacerdotes y que retire de su cargo a los obispos encubridores.

“Ante esas peticiones el Vaticano se ha negado a responder y aseguró que solamente tiene jurisdicción y puede proteger a 30 niños que viven en Ciudad del Vaticano y dijo que no puede hacer nada por el resto de ciento de niños en todo el mundo”, afirmó.

Hurtado puntualizó en que el “papa dice cosas que suenan bien, pero no hace nada que pueda proteger a los menores” y agregó que un abuso puede causar graves daños a la vida de una persona porque afecta la confianza, la fe y la integridad.

En su caso personal, dijo que nunca ha podido rehacer su vida afectiva con una mujer por los graves daños sicológicos que le generó el abuso.