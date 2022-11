Plus Fashion Agency, la primera agencia de modelos de talla grande en el país

Lucía González, directora de la primera agencia en el país de modelos de talla grande, habló en Mañanas BLU sobre esta nueva propuesta en la competida industria de la moda.



Plus Fashion Agency es una nueva propuesta en el mundo de la moda que abrirá sus puertas en Bogotá a partir del 30 de mayo. Se trata de la primera agencia en Colombia que trabaja solo con modelos de talla grande.



“La iniciativa surge como una nueva propuesta en el mundo de la moda para romper prototipos (…) Nosotros queremos mostrar las diferentes posibilidades y características que tienen las mujeres de talla grande”, dijo.



Agregó que uno de los objetivos de la agencia es mostrar que las mujeres de talla grande se pueden desempeñar en todos los ámbitos al igual que las mujeres de talla convencional.



Plus Fashion Agency cuenta ya con 15 modelos agenciadas que estarán compitiendo por un cupo en el basto y reñido mundo de la moda. “Se considera modelo de talla grande aquellas mujeres que superan la talla 16”, sostuvo González.



Por su parte, Pamela Díaz, modelo de talla XL que hace parte de dicha agencia, comentó que está tomando clases de pasarela y expresión corporal.



“Muchas veces a uno le da mucha pena mostrar su cuerpo por tener unos kilos de más, pero la agencia le ayuda y le enseña a uno a tener confianza en sí mismo (…) Las clases le ayudan a uno a liberar la parte sensual”, dijo.



Añadió que desde pequeña su sueño siempre ha sido ser modelo, pero que por sus kilos de más nunca pensó en que esto se podía convertir en realidad.



Finalmente, dijo que la agencia quiere darle un mensaje a la sociedad colombiana y romper con los esquemas del modelaje en el país.



“Ahora salgo a la calle con la frente en alto y no le paro bolas a la gente que critica. Hoy tengo más confianza en mí misma y tengo la seguridad de pararme en una pasarela".



*Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.