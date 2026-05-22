Policía desmiente propuesta sobre identidad “inclusiva”: estas son las imágenes reales

En las últimas horas se viralizaron varias imágenes atribuidas a la Policía Nacional en las que aparecía una supuesta propuesta denominada “Transformación institucional para una policía más inclusiva”. En las diapositivas se observaban fotografías manipuladas de uniformados y mensajes sobre “hombres gays”, “hombres trans”, colores de cabello, accesorios y expresiones de identidad de género dentro de la institución.

Sin embargo, fuentes de la Policía Nacional desmintieron de manera categórica la autenticidad de ese material y aseguraron que se trata de imágenes alteradas digitalmente.

Las fotografías originales corresponden, en realidad, a una exposición interna relacionada con propuestas de transformación estética enfocadas en la afrocolombianidad dentro de la institución, especialmente para mujeres policías afrodescendientes.

En las diapositivas reales, que quedaron registradas durante la presentación, se leen títulos como: “Propuesta y proyecto de transformación institucional a la estética de la mujer afropolicía”. Allí se planteaban posibles adaptaciones relacionadas con peinados, uso de turbantes y elementos culturales asociados a la identidad afrocolombiana.



Entre las imágenes auténticas aparecen propuestas denominadas “Afrogorra”, “Turbante policial” y distintos estilos de peinados afro compatibles con el uniforme institucional.

Las diapositivas manipuladas reemplazaron el contenido original por mensajes sobre orientación sexual e identidad de género, conservando el formato visual de la presentación para hacerla parecer legítima. Incluso, en la versión falsa se agregaron frases como: “Permitir la expresión de identidad sin perder la esencia institucional” y “Permitir conservar barba y expresar su identidad de género”.

La difusión de las imágenes generó polémica en redes sociales y abrió nuevamente el debate sobre la desinformación y la manipulación digital de contenido oficial. Usuarios compartieron las fotografías asegurando que se trataba de nuevas políticas internas de la Policía, cuando en realidad correspondían a un montaje elaborado sobre material auténtico.