Ponen freno a asambleas de copropietarios: ley invalida reuniones por este error de administrador

Marzo normalmente es un mes movido en los conjuntos residenciales del país, ya que es la época en la que se definen temas cruciales como los presupuestos, administración e incluso cuotas, medidas que impactan el bolsillo de los copropietarios. Sin embargo, vale señalar que no todo es válido en las reuniones; de hecho, la ley establece condiciones específicas que se deben cumplir para que lo estipulado en la asamblea tenga validez, pero un error podría tumbar por completo la reunión.

Y es que un detalle que muchos pasan por alto podría ser definitivo a la hora de fijar las decisiones: la manera en la que se convoca a la asamblea puede definir si la reunión tiene validez o se cae. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, existen normas claras que buscan garantizar la participación de los copropietarios y evitar decisiones tomadas a la ligera.



Frenan asambleas de copropietarios: ley invalida reuniones por este error

Resulta que uno de los puntos más sensibles es el tiempo de la convocatoria. De acuerdo con la ley, la administración debe citar con al menos 15 días calendario de anticipación. Si el requisito no se cumple, puede ser considerada irregular.

Puede que el detalle parezca menor, pero tiene un peso legal importante. No es solo un formalismo, es una garantía de que los residentes hayan revisado los documentos, organizado su asistencia y participen con conocimiento en las decisiones. Cuando esto ocurre, cualquier decisión puede perder validez.

Así puede evitar pagar sanciones en conjuntos Foto: Unplash - ImageFX

Qué se puede decidir en la asamblea de copropietarios

Dentro de estas reuniones se toman decisiones que marcan el rumbo del conjunto. Entre las más relevantes están:



Nombrar o remover al administrador y su suplente

Elegir el consejo de administración y el comité de convivencia

Aprobar presupuestos y cuotas de administración

Autorizar modificaciones o arreglos en zonas comunes

Por eso, la correcta convocatoria no es un tema menor. Se trata de decisiones que afectan la convivencia y las finanzas de quienes viven en propiedad horizontal.



Consecuencias de no cumplir con este requisito

Cuando no se respetan los tiempos o condiciones de la convocatoria, las consecuencias pueden ser más serias de lo que muchos imaginan. La ley contempla varios escenarios:



La asamblea puede ser impugnada ante un juez civil

Las decisiones adoptadas pueden anularse total o parcialmente

El administrador podría enfrentar sanciones

La irregularidad no se corrige aunque haya buena asistencia

En la práctica, esto significa que aumentos en cuotas, cambios administrativos o inversiones aprobadas podrían quedar sin efecto.

Así las cosas, más allá de asistir a la asamblea, los propietarios tienen el reto de estar atentos a cómo se convoca.

