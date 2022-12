Por ahora, justicia suiza no interrogará a Joseph Blatter

Un portavoz de la justicia suiza confirmó que, por ahora, no interrogará al presidente de la FIFA, Joseph Blatter, por el escándalo de corrupción que sacude al organismo. (Lea también: Detenciones buscan evitar reelección de Blatter: presidente de Rusia )



Mientras tanto, el presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que la detención en Zúrich de responsables de la FIFA por corrupción es un intento de impedir la reelección como presidente de Joseph Blatter, que habría sido presionado para impedir la celebración del Mundial de Fútbol en Rusia en 2018.





"En mi opinión, el viernes deben celebrarse las elecciones a presidente de la FIFA y el señor Blatter tiene todas las posibilidades de ser elegido. También sabemos que se ejerció presión contra él para prohibir la celebración del Mundial de Fútbol de 2018 en Rusia", dijo Putin a los periodistas. (Lea también: Trabajaremos para garantizar que el fútbol está libre de fechorías: Blatter )





"No me caben dudas de que es un claro intento de no permitir la reelección de Blatter como presidente de la FIFA, esto es una burda violación de los principios de funcionamiento de las organizaciones internacionales".



El jefe del Kremlin también consideró "raros" los arrestos y acusó a Estados Unidos de perseguir fines interesados con ellos. (Lea también: Expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz, pedido en extradición por EE.UU. )



"Respecto a los arrestos, me parecen como mínimo muy raros, porque se llevaron a cabo por iniciativa de la parte estadounidense basándose en acusaciones de corrupción", señaló. "¿(Arrestos) de quién?. De funcionarios internacionales", agregó.



EFE