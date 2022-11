Por cese al fuego, tenemos las cifras de violencia más bajas en 30 años: Cerac

e indefinido decretado por las Farc como una medida que ha reducido los índices de violencia llegando a cifras históricas.

“En los últimos 30 años no habíamos tenido un nivel tan bajo de violencia. Realmente han disminuido, lo que indica que sí se ha cumplido bastante el cese al fuego” enfatizó Restrepo.

Sin embargo, confesó que las Fuerzas Militares también han disminuido las operaciones militares específicamente contra las Farc.

“Han mantenido los operativos donde están buscando campamentos, campos minados y lo que ponga en riesgo a la población civil, pero no tenemos información que indique que están haciendo operativos contra la guerrilla de las Farc”, agregó.

La coordinadora del sistema de información del Cerac también reveló que durante el primer mes del cese al fuego sí se presentó un militar muerto, contrario a lo que manifestó el presidente Juan Manuel Santos con respecto a que no hubo un solo muerto.

“El 13 de enero hubo un combate en Belén de los Andaquíes en Caquetá, donde murió un soldado. El combate fue con las Farc”, comentó Restrepo, aunque explicó que “de pronto no tienen en cuenta los combates porque ahí no se sabe quién lo inició, quizá por eso el presidente no lo tuvo en cuenta”.