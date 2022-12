Por orientación e infraestructura, Colombia es mediocre en educación: Cajiao

y agregó que hay que tener facultades pertinentes que preparen a la gente para el trabajo y analizar la remuneración para que sea eficaz.

“No se trata solo de dar un puesto y que se quede ahí la persona toda la vida”, dijo Cajiao y aseguró que siempre hay que medir los resultados y darle continuidad a los procesos.

Para el exsecretario, en el país es mediocre infraestructura escolar y la orientación de las secretarías de educación y puntualizó en que mientras no se resuelvan problemas administrativos y no se aseguren de que los maestros son los convenientes, no se van a tener buenos resultados.

“No tenemos profesores con altos niveles porque una vez que entran a la universidades estas no tienen la capacidad de darle a los muchachos nuevas herramientas y fomentarles la educación”, manifestó Cajiao y señaló que ese se no puede ser el perfil de los docentes en el país.

Estudiantes de Colombia fueron los últimos en resultados de las pruebas Pisa

Los 9.073 estudiantes colombianos evaluados ocuparon el último lugar en la prueba sobre resolución de problemas concretos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (Ocde).

La Ocde evaluó la capacidad de jóvenes de 15 años para resolver problemas que se plantean en la vida cotidiana, en una nueva investigación de su informe PISA: por ejemplo, fijar el sitio de los invitados en una mesa de forma que algunos coincidan y otros no, optimizar la utilización de un lector MP3, o comprar en una máquina distribuidora billetes de tren al mejor precio.

La parte principal de esta investigación, sobre conocimientos en matemáticas, lectura y ciencias, publicada en diciembre, ya había revelado como mejores a los países de Asia y Colombia había ocupado el puesto 62 de 65.

En los nuevos resultados Colombia logra 399 puntos y comparte los últimos lugares con Bulgaria, Uruguay, Montenegro, Emiratos Árabes Unidos y Malasia. De los 44 países o economías que integran la OCDE, los mejores alumnos para la resolución de problemas son los de Singapur, Corea del Sur, Japón, Macao, Hong Kong y Shanghai.

Estos países o territorios consiguen notas en este aspecto de 562 a 536 puntos, contra 500 puntos en promedio para los países de la Organización.

En Australia, Brasil, Italia, Japón, Corea del Sur, Macao, Serbia, Inglaterra y Estados Unidos, los alumnos son mejores en la resolución de problemas que los jóvenes que tienen buenos resultados en matemáticas, lectura y ciencias.

Los adolescentes de Brasil, Irlanda, Corea del Sur y Estados Unidos obtienen los mejores resultados en la resolución de los problemas llamados "interactivos".

Con AFP.