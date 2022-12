¿Por qué apoya el Polo Democrático las actuaciones recientes de Nicolás Maduro?

Los panelista de Mañanas BLU analizaron el comunicado, emitido por el Polo Democrático, sobre la situación en Venezuela en donde “rechaza intento golpista”.

Sobre el comunicado donde el Polo no menciona los casos de censura, captura ilegal y golpes a estudiantes, Aurelio Suárez dijo que hay un criterio general internacional que es no inmiscuirse en los asuntos internos de los países, punto que dijo compartir con el presidente Santos y las bases de la democracia.

Por su parte, Sandra Borda afirmó que no hay ningún presidente latinoamericano que se haya pronunciado de una forma importante y contundente alrededor de la censura y la violación de derechos humanos.

“Uno esperaría que la izquierda estuviera apuntando en una dirección más democrática y progresista (…) en varias instancias internacionales hay compromiso por salvaguardar la democracia y no es compromiso de uno solo, entonces no es violación al derecho a no intervención”, puntualizó Borda.

Nicolás Uribe cuestionó el silencio de varios gobiernos porque “uno podría manifestar algo con relación a la censura a la prensa y represión contra estudiantes (…) Estas cosas exceden los límites de lo que es aceptable de lo que está pasando en un país vecino”.