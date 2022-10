comienzos en el grupo Menudo, al que llegó a los 14 años y dejó a los 17 después de una gira en Brasil porque no lo dejaban componer.

Publicidad

“Cuando estaba en Menudo me di cuenta que los ídolos son patéticos, disfruté mucho ser parte del grupo pero otras partes son muy oscuras”, dijo Robert Edward Rosa, quien además manifestó que no está de acuerdo con empezar una carrera musical desde tan pequeño y resaltó que no quiere lo mismo para su hijo de 12 años.