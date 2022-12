Posible fichaje por el Milán son “historias de la prensa": Carlos Bacca

La posible salida del artillero colombiano Carlos Bacca del Sevilla de España “son historias de la prensa”, según él mismo dijo en entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sport.

Añadió el 9 del conjunto andaluz: “Sólo me iré del Sevilla si el club quiere que me vaya. Aquí estoy bien y no tengo intención de moverme. Si el club quiere venderme, entonces ya se verá qué sucede”.

Tras la jornada 32 de la liga española, Carlos Bacca se consolidó como quinto máximo goleador del torneo anotando 17 dianas, ubicándose por detrás de Cristiano Ronaldo (39), Messi (35), Griezmann (20) y Neymar (18).