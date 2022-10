“Prefiero morir al lado de mis hijos que volver a una cárcel”: Crisanto Gómez

Superior de Villavicencio, que lo condenó este miércoles a 33 años de cárcel por los delitos de coautor de secuestro extorsivo agravado, rebelión, fraude procesal y falso testimonio.

“Es algo arbitrario que no tiene sentido. Yo no secuestré a nadie, en ningún momento lo hice”, aseguró el campesino de 45 años que vivía en el Guaviare cuando conoció a Emanuel Rojas y que ahora vive escondido.

Crisanto en diálogo con Mañanas BLU dijo que lo único que hizo con Emanuel fue la parte humanitaria, “sacarlo de ahí”. “Yo lo tuve 6 meses, el bienestar familiar lo tuvo también casi tres años sin saber de quién se trataba”, agregó.

El campesino, que ya pagó 4 años de prisión por secuestro, contó que dos miembros de la guerrilla llevaron al menor cuando tenía 6 meses de nacido al curandero de la zona debido a que padecía paludismo.

“Un hombre y una mujer son los que llevan al niño y se lo entregan a la hija del curandero, es decir mi esposa, porque mi suegro no estaba en ese momento”, explicó Gómez.

“Ellos eran guerrilleros de otro frente que no operan en la región, dejaron el niño y le dijeron a la mujer que al otro día volvían para hablar con el indio y no regresaron más”, agregó.

José Crisanto Gómez, quien vive de la limosna de su familia porque no puede salir salir del lugar del que se esconde, dijo que este proceso en su contra más que jurídico es político. “Yo solo hice un acto humanitario de buena fe. Estoy totalmente sorprendido, no solamente estoy perseguido por las fuerzas ilegales también por el mismo Estado”.

“Lo único que me queda es llamar a la solidaridad del pueblo colombiano para que no me dejen solo, pido la solidaridad de Sigifredo López”, manifestó Gómez, quien vive ahora con sus 7 hijos y con su suegro.

Gómez, además, aclaró que en ningún momento ha sido miembro de la guerrilla, tras manifestar que “la gran mayoría del pueblo colombiano no alcanza a percibir cómo se vive en aquellas regiones, donde la única ley que vale es la de las Farc”.

“En aquel entonces a ningún campesino dejaban salir al pueblo. Cuando yo logré escapar, en contra de la voluntad de mi esposa, vi que la única alternativa de vida que tenía ese niño (Emanuel Rojas) era lo que podía hacer por él. Por un sentimiento paternal no podía dejar a ese niño abandonado”, explicó Crisanto al responder cómo logró huir de la zona en la que se encontraba sin que la guerrilla lo retuviera.

“Mi único interés, sin saber de quién se trataba, era que ese niño tuviese derecho de la vida. Uno no podía salir de ahí cuando se le diera la gana. Le tenía que pedir permiso al comandante de turno para poder salir al pueblo”, agregó el campesino, quien salió en una canoa con el bebé y sus 7 hijos.

“No tengo nada que ocultar. Mis hijos están consternados, desechos. Me entrego a la justicia, siempre y cuando tenga una veeduría de derechos humanos. Prefiero morir al lado de mis hijos que volver a una cárcel de manera miserable”, concluyó el hombre.

Aquí más detalles de la condena a Crisanto Gómez, en Noticias Caracol.

Redacción Blu