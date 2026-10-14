En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papa León XIV
Protesta en Colombia
Eva Ferrer
El Campín
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Primera Dama publicará rendición de cuentas sobre su fundación y el dinero recaudado por terremoto

Primera Dama publicará rendición de cuentas sobre su fundación y el dinero recaudado por terremoto

La primera dama Ana Lucía Pineda respondió a los cuestionamientos que le han hecho desde algunos sectores.

El presidente Abelardo De La Espriella junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda.
El presidente Abelardo De La Espriella junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda. Foto Presidencia de la República.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

La primera dama Ana Lucía Pineda se refirió en una entrevista con Telecaribe a los cuestionamientos que le han hecho desde algunos sectores por el dinero recaudado para atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

“Han sido muchísimos los ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que yo soy, ni de lo que me representa, ni de cómo me reconocen mis hijas”, dijo Pineda.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia.
Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia. Foto Presidencia de la República.

Últimas noticias

Dinero efectivo colombiano
Nación

Presupuesto General de la Nación: radican ponencia por $634,9 billones y anuncian ajuste fiscal

Revelan nuevos videos e imágenes detrás del magnicidio de Miguel Uribe.jpg
Nación

Cambio de fiscal en línea de la UNP y nuevas verificaciones por magnicidio de Miguel Uribe

Publicidad

La primera dama dijo que tiene una rendición de cuentas en la fundación que demuestra que ha actuado de acuerdo con la ley. En el mismo sentido, dijo que publicará estos datos el próximo viernes.

“En las cuentas de la fundación reposan absolutamente todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña Colombia un solo corazón. Esos dineros, decidí por iniciativa propia y en decisión con mi junta directiva, que no los íbamos a tocar hasta llegar a la fase dos”, agregó Pineda.

La fase dos corresponde a la reconstrucción. La primera dama explicó que ha tomado medidas para avanzar en esa labor de forma responsable y bajo los parámetros de ley.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

“El viernes a más tardar estará colgada toda la rendición de cuentas en nuestra página web de nuestra fundación para que todo el mundo tenga acceso, aquí nuestro compromiso es social y con absoluta transparencia del caso”, explicó la primera dama.

Publicidad

Es importante recordar que, una vez se registró el terremoto, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que la primera dama iba a articular el apoyo de los privados para atender la emergencia.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Ana Lucía Pineda

Publicidad

Publicidad

Publicidad