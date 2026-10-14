Primera Dama publicará rendición de cuentas sobre su fundación y el dinero recaudado por terremoto

La primera dama Ana Lucía Pineda se refirió en una entrevista con Telecaribe a los cuestionamientos que le han hecho desde algunos sectores por el dinero recaudado para atender la emergencia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Han sido muchísimos los ataques, pero una mentira no va a derrumbar la verdad de lo que yo soy, ni de lo que me representa, ni de cómo me reconocen mis hijas”, dijo Pineda.

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia. Foto Presidencia de la República.

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La primera dama dijo que tiene una rendición de cuentas en la fundación que demuestra que ha actuado de acuerdo con la ley. En el mismo sentido, dijo que publicará estos datos el próximo viernes.

“En las cuentas de la fundación reposan absolutamente todos los dineros de las donaciones que recibimos durante la campaña Colombia un solo corazón. Esos dineros, decidí por iniciativa propia y en decisión con mi junta directiva, que no los íbamos a tocar hasta llegar a la fase dos”, agregó Pineda.



La fase dos corresponde a la reconstrucción. La primera dama explicó que ha tomado medidas para avanzar en esa labor de forma responsable y bajo los parámetros de ley.

“El viernes a más tardar estará colgada toda la rendición de cuentas en nuestra página web de nuestra fundación para que todo el mundo tenga acceso, aquí nuestro compromiso es social y con absoluta transparencia del caso”, explicó la primera dama.

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Es importante recordar que, una vez se registró el terremoto, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que la primera dama iba a articular el apoyo de los privados para atender la emergencia.