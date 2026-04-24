Primeras imágenes del presidente Petro con Delcy Rodríguez en Venezuela

El presidente Gustavo Petro arribó este viernes a Caracas para sostener una reunión de alto nivel con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. El encuentro, desarrollado en el Palacio de Miraflores, representa la primera visita oficial del mandatario colombiano tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, enfocándose en la cooperación bilateral y la estabilidad regional.

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar a la 1:00 de la tarde, hora local, Petro fue recibido por el canciller venezolano, Yván Gil, y posteriormente por Rodríguez en la sede presidencial. Según informó el Gobierno colombiano, el objetivo central es abordar los principales desafíos en la frontera común a partir de trabajos técnicos y mecanismos binacionales previos, buscando soluciones conjuntas a la problemática de la zona limítrofe.

La agenda de Petro prioriza la seguridad en el Catatumbo, una región afectada por cultivos ilícitos y la presencia de grupos armados. La frontera de 2.219 kilómetros entre ambas naciones sigue siendo un punto crítico debido a la actividad de guerrillas como el ELN y bandas de narcotráfico, lo que exige una coordinación directa entre Bogotá y Caracas.

Esta visita coincide con la Reunión Binacional de la Comisión de Vecindad e Integración. Bajo el liderazgo de los cancilleres Rosa Villavicencio e Yván Gil, se instalaron 11 mesas de trabajo técnico. Estos espacios buscan "perfeccionar el intercambio económico y comercial binacional", abarcando sectores estratégicos como energía, comercio y desarrollo fronterizo.



El acercamiento entre Petro y Rodríguez no es nuevo. En enero, ambos mandatarios mantuvieron un diálogo telefónico donde Petro propuso un esquema tripartito junto a Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana. Esta iniciativa surgió tras la captura de Maduro por parte de fuerzas de Washington, con el fin de evitar un estallido de violencia y garantizar la gobernabilidad en el país vecino.

Esta visita marca un hito diplomático, siendo Petro el primer jefe de Estado que recibe oficialmente Delcy Rodríguez desde que asumió el cargo encargado, reafirmando el interés de Colombia en mantener canales de comunicación abiertos con la administración venezolana.