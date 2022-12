Proceso de paz no es un sistema solar que gira alrededor de Uribe: Roy Barreras

Al hacer un balance del debate de control político a los diálogos de paz, el senador Roy Barreras, dijo en Mañanas BLU que el proceso de paz no es un sistema solar que gira alrededor de Uribe.



“El debate fue muy útil porque hubo muchas preguntas y muchas respuestas e incluso para los más acérrimos críticos del proceso. Este no es un sistema solar que no gira alrededor de Uribe. Hay que convencer a todos los colombianos”, dijo (Lea también: Después de escuchar a De la Calle hay asomos de tranquilidad: Uribe ).



Sobre las declaraciones del senador Álvaro Uribe, quien aseguró que tras escuchar a Humberto de la Calle, hay un asomo de tranquilidad, el senador del Partido de La U, manifestó que estas son fruto de la claridad con que el jefe negociador del Gobierno abordó el tema frente al auditorio, aunque reconoció que no hubo nada que se hubiera dicho hasta el momento.



El senador enfatizó que los miedos de los colombianos sobre los diálogos “son alimentados por el Centro Democrático basado en información que no es cierta” (Lea también: Farc ganan ante opinión pública y ganan en seguridad si se concentran: Uribe ).



“Se transformó el propio presidente Uribe. Él en sus 8 años de Gobierno le apostó a la paz. En ese trayecto, en distintos momentos, ofreció de todo: curules a dedos para las guerrillas, que no hubiera juzgamiento ni cárcel”, dijo.