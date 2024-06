Protesta indígena en Huila genera cierres intermitentes en la Ruta 45

Indígenas que hacen parte de la minga en el municipio de El Hobo, en el centro del Huila, esperan la presencia del Gobierno nacional para avanzar en los acuerdos pactados del 2023. Decidieron ubicarse en el peaje Los Cauchos entre Neiva y Campoalegre y cerrar la vía de manera intermitente.

Reinel Torres, consejero político del Comité Regional Indígena del Huila, sostuvo en uno de los comunicados a través de la página virtual del CRIHU que, si este viernes el Gobierno no hace presencia en la zona, posiblemente continúen con el cierre de la Ruta 45 y paso libre por el peaje sin costo.

“Vemos que la respuesta del Gobierno nacional, hasta la fecha, ha sido nula. Una vez más la institucionalidad y algunos funcionarios del Gobierno nacional le incumplen a la minga de los pueblos ancestrales del Huila. Hacemos un llamado al Gobierno nacional, al gobierno departamental, para que se traigan respuestas efectivas de los puntos que hemos traído que hacen parte de los acuerdos”, dijo el líder comunero.

Por su parte, Bernardino Menza, consejero mayor del CRIHU, expresó que la minga continúa de manera indefinida hasta que el Gobierno nacional haga presencia en el sector de El Pescador, en el municipio de El Hobo, donde está la mayor concentración de los pueblos indígenas.

“Aquí estaremos hasta que llegue el Gobierno nacional para que avancemos en los acuerdos de varios temas como educación, seguridad, vías, el tema de tierras, queremos aclarar que no estamos en contra del gobierno, solo queremos concertar los acuerdos que no se han cumplido, pero si los ministros que estamos esperando no llegan, pues va ser difícil que nos vayamos de este territorio”, dijo.

En efecto, los bloqueos intermitentes de la vía por parte de la minga indígena, han generado traumatismos en el flujo vehicular y pérdidas económicas por el no pago de las tarifas del peaje, según informó la Concesionaria Ruta al Sur.