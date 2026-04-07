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Blu Radio  / Nación  / Próximo festivo en Colombia 2026 sufre importante cambio: ya no será lunes

Próximo festivo en Colombia 2026 sufre importante cambio: ya no será lunes

El próximo festivo en Colombia no se moverá al lunes en 2026, cambiando la dinámica de descanso para miles de trabajadores en el país.

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