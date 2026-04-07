Próximo festivo en Colombia 2026 sufre importante cambio: ya no será lunes

En Colombia, usualmente los festivos suelen ser sinónimo de descanso, viajes cortos, conocidos también como “puentes” y que permiten a los colombianos desconectarse de la rutina. Sin embargo, no todos actúan bajo la misma lógica. De hecho, para el año 2026, uno de los festivos más importantes en el calendario sufrirá un cambio importante y no será un lunes.

La fecha que se moverá tiene peso histórico y social que, a diferencia de otras celebraciones, se mantiene fija en el calendario. Esto lleva a que se ajuste la planificación de muchos colombianos que suelen acomodar sus descansos aprovechando los festivos que brinda la Ley Emiliani.



Próximo festivo en Colombia no será un lunes

El siguiente festivo en Colombia será el 1 de mayo, día en que se conmemora el Día Internacional del Trabajo en 2026, festividad que caerá un viernes, por lo que no se moverá a lunes como ocurre con otras celebraciones.

Si bien no se elimina la posibilidad de descanso, sí cambia lo habitual de puentes festivos. Pese a ello, el fin de semana largo se dará naturalmente; sin embargo, no iniciará el sábado como suele ocurrir, sino que arranca el viernes.

El comportamiento responde a que no todos los festivos en Colombia están sujetos a traslado. Algunos, por su significado, se mantienen en su fecha original.



Marchas por el Día del Trabajo en Medellín. Foto: Blu Radio.

Ley Emiliani: por qué algunos festivos se mueven al lunes

En el país, muchos festivos se mueven gracias a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esta norma permite trasladar ciertas celebraciones al lunes siguiente con el objetivo de promover el turismo interno y generar espacios de descanso.

Entre las fechas que suelen moverse están varias de origen religioso o conmemorativo. Sin embargo, no aplica para todas, especialmente aquellas que tienen un carácter internacional o una relevancia histórica específica.

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Por eso, el 1 de mayo no entra en esta categoría y se respeta su día original sin modificaciones.



Por qué el Día del Trabajo es el 1 de mayo

El Día del Trabajo tiene su origen en las luchas obreras de finales del siglo XIX, en medio de la Revolución Industrial. En ese momento, miles de trabajadores exigían mejores condiciones laborales, incluyendo la reducción de la jornada a ocho horas.

Con el paso del tiempo, esta fecha se convirtió en un símbolo global de los derechos laborales y el reconocimiento al papel de los trabajadores en la economía.

