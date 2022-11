Proyecto de ley de tierras no pone en riesgo la propiedad privada: Miguel Samper

Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, dijo que el proyecto de Ley de Tierras ratifica el derecho de la propiedad privada en el país.



“No crea ningún riesgo. Lo que hace, por el contrario, es ratificar la propiedad privada en el país”, expresó en entrevista con BLU Radio.



Agregó que hoy hay 8 millones de personas que no son dueñas de las tierras donde trabajan y que lo que hace el proyecto es entregar esas tierras a los campesinos.



“Lo que se está buscando ordenar la propiedad para todos, privilegiando a los campesinos más vulnerables”, dijo.



Concretamente, el funcionario manifestó que no se están cambiando las reglas de juego, tal como lo manifestaron algunos gremios.



“Plantea que cuando hay una negociación fallida entre el Estado y el propietario que sea un juez de la República el que determine si procede o no la expropiación”, aclaró.



En ese sentido, Samper manifestó que las críticas que ha recibido el proyecto son desmedidas.



A través de una carta, el presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, pidió al Gobierno no cambiar las reglas de juego en un proyecto que podría impactar directamente a los grandes inversionistas de las regiones respecto al punto de expropiación.



Por su parte, Rafael Hernández, presidente del gremio de los arroceros, dijo que la preocupación nació porque el proyecto inicialmente sí contemplaba la expropiación por vía administrativa.



Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, “afortunadamente se ha establecido un mecanismo bien fluido donde hemos enviado nuestras opiniones permanentemente”.



En ese sentido, recordó que “es muy importante que todo lo que se construya deje a todo el país tranquilo”.



Específicamente sobre la Ley de Tierras, el presidente de la ANDI dijo que está a la espera de ver los textos finales, pues es algo muy importante en la historia de la tierra en Colombia como para tomar una decisión equivocada.



Lea aquí el borrado del proyecto de Ley de Tierras.



