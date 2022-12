El requisito de la tarjeta profesional para ejercer en algunas áreas se ha convertido en un obstáculo insalvable para muchos jóvenes egresados de universidades. En algunos casos, el trámite del documento puede costar hasta casi un millón de pesos. En medio de la pandemia y la crisis económica, la obligatoriedad del documento se convierte en una barrera más para que los profesionales consigan trabajo.

El senador Juan Luis Castro, habló en Mañanas BLU sobre la iniciativa de la que es autor.

“Muchas familias nos escribieron cuando estábamos elaborando el proyecto, nos dijeron que había muchos estudiantes que no tenían como tener la tarjeta porque no contaban con recursos para comprarla. Y como no podían tener tarjeta profesional, no podían trabajar. Eso se convierte en una talanquera”, declaró el congresista.

“El tener una tarjeta profesional no tiene nada que ver con haberse graduado de la universidad”, agregó el legislador.

Según el legislador, el dinero que pagan los egresados por las tarjetas va a colegios profesionales, pero acabar con el requisito no significará acabar con dichas agremiaciones.

