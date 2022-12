Que nos digan y sacamos 37.700 carros que tenemos sin matricular: Hugo Ospina

Fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron a Blu radio que el proceso de solicitud de las órdenes judiciales para suspender estas aplicaciones va retrasado, ante esto, los taxis amarillos contemplan poner a circular los vehículos que no tienen cupo y saldrán a marchar 12 mil taxistas que tienen pico y placa diariamente hasta que el gobierno de una respuesta.





Según Hugo Ospina, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de taxis, serían 37.700 los vehículos que no tienen cupo y que pondrían en las calles para presionar al gobierno a dar una solución definitiva a la polémica por la existencia de aplicaciones como Uber.





“No a que protestemos con nuestros taxis para no colapsar las vías de la ciudad, pero a todos los que están en pico y placa los invitamos a hacer unas marchas todos los días, hasta que el Gobierno Nacional diga qué es lo que piensa hacer con esta aplicación, que no es solamente Uber. Si es sin cupo que va a funcionar el sistema de transporte, que nos digan y sacamos 37.700 carros nuevos que tenemos sin matricular a ver qué va a pasar con la movilidad de la capital de la República”, aseguró Ospina.





Cabify, Udrive, Mi Águila, Gob Special, Tapsi y Easy taxi son las otras aplicaciones que los taxistas exigen que sean reguladas o bien suspendidas.