¿Qué opinan los expertos sobre propuesta de "zona de protección" para las Farc?

En diálogo con Blu radio, John Marulanda, experto en seguridad, aseguró que la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de concentrar a las Farc en un sólo lugar es una medida inteligente que puede contribuir en el avance del proceso de paz y que además puede ser implementada tras la liberación del general Rubén Darío Alzate.

"Bien que haya sido planeado por una u otra parte o por ambas partes o bien que haya sido incidental puede redinamizar en lo que está sucediendo en La Habana y dentro de esa nueva dinámica, está la propuesta del Centro Democrático, que yo considero es oportuna y es adecuada", afirmó Marulanda.

Por su parte, el analista Vicente Torrijos aseguró que es una propuesta interesante que beneficiaría a la población, pero manifestó que las Farc no lo aceptará hasta llegar a un acuerdo final con el Gobierno.

"La verdad, desde el punto de vista realista, yo pienso que para las Farc eso sería de parálisis y hasta que no haya un acuerdo definitivo, pues, me temo que no van a aceptar esta propuesta. De hecho, en lo que ellas están empeñadas es en un reconocimiento por parte del gobierno, el cese bilateral", puntualizó Torrijos.

Entre tanto, León Valencia aseguró que eso no será una posibilidad hasta que las Farc no tenga seguridad jurídica.

El Comité Internacional de la Cruz Roja permanece en total hermetismo frente a la liberación del general Alzate, la abogada, el cabo y los dos soldados, sin embargo crece la expectativa porque en las próximas horas altos funcionarios del Gobierno nacional se reunirán con los integrantes del CICR donde acordarán los detalles de la liberación.

Entre tanto, el Comité asegura que avanzan en la gestión humanitaria con el fin de liberar a los secuestrados lo más pronto posible. Sin embargo, las coordenadas aún se desconocen y no ha iniciado el desplazamiento de los integrantes de la Cruz Roja a la zona para llevar acabo de liberación.