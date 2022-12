¿Qué pasa si no paga la multa por colarse en TransMilenio?

El coronel Jaidiver Restrepo, comandante de la Policía en TransMilenio, lamentó que desde el lunes hasta hoy viernes van 490 sancionados por colarse en el sistema, además de tres casos de intolerancia que terminaron en la muerte de tres personas.



Explicó que las personas sancionadas tienen 20 días para ir la Secretaría de Movilidad y hacer un curso de civismo. Sin embargo, si no va, deberá cancelar una multa de 107.000 pesos. Lea también: En dos días van más de 200 multados por colarse en TransMilenio



En ese sentido, advirtió que si la persona no paga la multa, le quedará el registro en sus reportes de tránsito, por lo que no podrá hacer un traspaso de vehículo o renovar la licencia de conducción, entre otros temas de movilidad, por tener una multa vigente.



El coronel Restrepo destacó que, en un trabajo conjunto con la Alcaldía de Bogotá, están “fortaleciendo la conciencia ciudadana con el acompañamiento de 1.000 policías y gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno”.