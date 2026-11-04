Que sea lo que Dios quiera: Luz Stella Murgas por elección de presidente de la ANDI

A pocos días de que se defina el nombre del nuevo presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), los dos candidatos que están en la recta final para ocupar este cargo, Juan Camilo Nariño, presidente de ACM, y Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, coincidieron en un panel sobre los retos del Fenómeno del Niño, en la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, que se realiza en Cartagena.

Desde allí, ambos líderes gremiales dejaron claro que sí se ven al frente del sector gremial en 2027 y agradecieron la posibilidad de representar a un sector determinante para el crecimiento y desarrollo del país en este momento.

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"A esto me he dedicado gran parte de los años profesionales, me veo bien, me veo trabajando en el sector minero y en otros, posiblemente también en un futuro, estamos con Luz Stella en eso (...) pero esto es natural a lo que yo he hecho y a lo que me he dedicado, así que asumo el futuro con una enorme ilusión, con ilusión de sector, pero con ilusión de país hacia adelante, también de representar todos los sectores que sea posible", aseguró en su intervención Juan Camilo Nariño.

Por su parte, Luz Stella Murgas detalló que esta selección estuvo a cargo de una firma internacional y que, finalmente, fueron los empresarios quienes, de manera libre e independiente, definieron que, de los 92 nombres escogidos, ellos dos estarían en la recta final de esta elección.

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"Es un honor estar como Juan Camilo en esta recta final para la elección del presidente de la ANDI, sobre todo porque ese proceso ha sido riguroso, a tal punto que la consideración de nuestros nombres llegó por un headhunter, una firma internacional que consideró, gracias a nuestra trayectoria, a nuestra experiencia, a nuestros logros, que hemos construido de la mano de ustedes y ese reconocimiento está ahí reflejado; pero que además fueran los empresarios de manera libre, independiente, quienes definieron de esos 92, dos nombres finales para considerarlo el próximo 10 de noviembre", dijo.

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Murgas también mostró su satisfacción de que ambos sean representantes del sector minero-energético: "(...) Para mí es un honor, pero quiero decirles que para usted esperaría que también lo fuera porque nuestro origen, somos hijos de esta industria y de este sector, así que lo que Dios quiera para Juan Camilo y para mí", agregó.

La elección del reemplazo de Bruce Mac Master en la presidencia de la ANDI se realizará el próximo martes, 10 de noviembre.