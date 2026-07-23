¿Quién es Diana Carolina Torres? La candidata a contralora con una historia poco común

Diana Carolina Torres, una de las diez finalistas a la Contraloría General de la República, defiende la viabilidad jurídica de la lista de aspirantes al organismo de control fiscal. Con una trayectoria que abarca más de 15 años en el sector público, la abogada antioqueña busca consolidarse como la opción independiente para liderar la entidad fiscalizadora.

Frente a los rumores y las acciones judiciales presentadas para recomponer la lista de aspirantes, la candidata sostuvo que el proceso cumplió con los lineamientos legales establecidos. Explicó que la convocatoria respetó estrictamente la meritocracia y el principio de equidad de género, al conformarse de manera paritaria por cinco mujeres y cinco hombres.

"Pensaríamos, al hacer el análisis de la norma vigente que reguló la convocatoria pública, que no habría argumentos en este momento para volver a revisar el proceso", afirmó Diana Carolina Torres sobre las demandas interpuestas.



Trayectoria y perfil institucional en el control fiscal

Torres, de 39 años, cuenta con experiencia previa como contralora de Medellín y de Antioquia, así como contralora delegada para las Regalías. Además de su formación profesional en el área jurídica, forma parte de la reserva de la Armada Nacional como teniente de corbeta y rescata capacidades en el área de salvamento aeronáutico.

Durante la entrevista con Mañanas Blu 10:30, la aspirante enfatizó que su acercamiento con las diferentes bancadas del Senado y la Cámara busca presentar una propuesta de fiscalización imparcial.



"Yo lo que sí soy, y desde hace mucho tiempo en Antioquia tienen esa percepción, es una mujer que desde hace muchos años viene por una independencia, que le tocó hacer el control fiscal con total independencia y objetividad", puntualizó.

El Congreso de la República adelantará las entrevistas públicas con el grupo de diez finalistas previo a la votación definitiva del nuevo jefe del órgano fiscal. Torres indicó que mantiene diálogos institucionales con todos los sectores del Legislativo para dar garantías de control a la gestión pública.