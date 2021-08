El Ojo de la Noche de BLU Radio y Noticias Caracol habló con un joven, que se identificó como ‘Julián’, quien aseguró que le pagaron 70.000 pesos para participar en los desmanes ocurridos en la localidad de Suba de este lunes.

“Me pagaron 70.000 y lo iba a hacer porque uno piensa que esto es de ideales (…) uno piensa que atacando policías, como son funcionarios del Gobierno, pues esto va a cambiar”, dijo.

El hombre dijo que desconoce quién les paga los 70.000 pesos, pero confirmó que a otros jóvenes también les han pagado para estar en las manifestaciones.

Al respecto, los panelistas de Mañanas BLU debatieron sobre quién podría estar detrás de los pagos a esto jóvenes. ¿Hay manera de hacer trazabilidad?

“No se puede decir de manera tan alegre que son cientos de miles de pagos. No creo que sean cientos de miles. Se me hace difícil esa operación logística y que no se sepa. Pero sí me parece fundamental que las autoridades descubran de dónde viene esa fuente de financiación”, opinó Luz María Sierra.

Por su parte, Daniel Mejía dijo que es necesario que la UIAF haga rastreo a quiénes están detrás de estos recursos. Mientras tanto, Héctor Riveros opinó que no se puede generalizar y que, por lo tanto, afirmar "que son cientos de miles" es un irrespeto con los manifestantes que salieron legítimamente a protestar.

Mientras tanto, Andrés Mejía no es fácil hacer trazabilidad a los dineros, que según el testimonio los consignan a través de Nequi, pero se preguntó: “¿Qué interés puede tener el narcotráfico en una obra que es contenciosa en la localidad de Suba? No sé. Que estuviera infiltrado en zonas donde hay cultivos ilícitos, lo entiendo”.

