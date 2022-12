Quitarle el umbral electoral a las Farc: ¿una propuesta viable? Debate

que les obligaría a sacar 450 mil votos para llegar al Congreso.

En las 10 propuestas mínimas de garantías las Farc piden al Estado un estatuto para la oposición, financiación estatal especial de partidos políticos de oposición, eliminar el umbral electoral, participación de la oposición en el consejo electoral, compromiso con la erradicación del paramilitarismo y reconocimiento de las curules que perdieron en la masacre los miembros de la Unión Patriótica.

“Sería inaceptable darle a las Farc beneficios democráticos que no se le han dado a otros partidos pequeños que han participado en la democracia”, comentó Carlos Fernando Galán.

“Estamos diciendo que a la gente no le reconocemos derechos pero a las Farc sí por el hecho de estar en armas y en un proceso de paz. Me parece sorprendente que no pidan curules sin pasar por el tamiz electoral”, aseveró Nicolás Uribe.

“No es tan loco eliminar el umbral de forma temporal. Es un punto de partida para negociar. No es escandaloso si es para una a o dos elecciones. No están detrás de las curules sino detrás de las alcaldías”, manifestó Laura Gil.