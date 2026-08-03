Rendición de cuentas Prosperidad Social: 3 millones de adultos mayores fueron subsidiados

Según cifras de la entidad, durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, Prosperidad Social reportó la reducción de la pobreza monetaria extrema del 13,8 % al 9,6 %, con cerca de 2 millones de personas fuera de esa condición, y la salida de 3,9 millones de colombianos de la pobreza monetaria. Más de 4,5 millones de hogares recibieron transferencias monetarias, de los cuales el 71 % fueron mujeres cabeza de hogar.

Además, el programa Colombia Mayor consolidó en 2026 una cobertura cercana a los 3 millones de personas mayores en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, quienes reciben un subsidio mensual de $230.000 pesos. La medida hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para fortalecer la protección social de quienes no cuentan con pensión o enfrentan mayores dificultades económicas.

De acuerdo con Prosperidad Social, durante julio de 2026 los beneficiarios completaron cinco ciclos de pago con el nuevo monto. La entidad señaló que este apoyo busca contribuir a la atención de necesidades básicas como la alimentación y otros gastos esenciales de la población beneficiaria.

Otras cifras relevantes de la rendición de cuentas:



Renta Ciudadana benefició a más de 3 millones de hogares con transferencias de hasta 500.000 pesos bimestrales y Renta Joven apoyó a más de 370.000 estudiantes de educación superior.



Se fortalecieron más de 44.000 unidades productivas con una inversión cercana a 450.000 millones de pesos y se realizaron 70 encuentros de economías para la vida con participación de más de 300 municipios. En seguridad alimentaria, más de 770.000 familias superaron esa condición mediante la entrega de más de 8.000 toneladas de papa y más de 4 millones de huevos.



El programa En las Manos Correctas llegó a más de 550.000 familias con una inversión superior a 126.000 millones de pesos. También se invirtieron más de 1,9 billones de pesos en más de 700 proyectos de infraestructura social para más de 300 municipios, incluida la construcción de 109 Puntos de Abastecimiento Solidario con una inversión cercana a 500.000 millones de pesos.



Más de 770.000 familias recibieron acompañamiento para fortalecer sus capacidades productivas y comunitarias, labor respaldada por más de 1.100 servidores públicos y más de 900 contratistas.

Campaña Dignidad Mayor

En 2025 se puso en marcha la campaña Dignidad Mayor, con la que se amplió tanto la cobertura como el valor del subsidio. Gracias a esta etapa, alrededor de 1,4 millones de nuevos beneficiarios ingresaron al programa, permitiendo alcanzar un universo de 3 millones de personas mayores, entre mujeres desde los 60 años y hombres a partir de los 65 años, con una transferencia mensual de $230.000 pesos.

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, indicó que la continuidad del programa representa el cumplimiento del compromiso del Gobierno nacional de entregar un ingreso que contribuya al bienestar de millones de personas mayores que no cuentan con una pensión.

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Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS)

Además del fortalecimiento de Colombia Mayor, Prosperidad Social avanza en la implementación de los Puntos de Abastecimiento Solidario (PAS), una estrategia enfocada en municipios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos espacios fueron concebidos para que asociaciones campesinas, pescadores y organizaciones de la economía popular comercialicen directamente sus productos.

Según la entidad, los PAS buscan facilitar circuitos cortos de comercialización, promover el trabajo asociativo y acercar la producción local a consumidores públicos y privados. Con este modelo también se pretende reducir la intermediación y favorecer condiciones comerciales para los pequeños productores.

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Por su parte, Rodríguez Amaya informó que actualmente se construyen 109 Puntos de Abastecimiento Solidario en distintas regiones del país. De ese total, 29 ya fueron terminados y entregados, mientras que la meta para el cierre de la vigencia fiscal de 2026 es completar las 80 obras restantes. Las construcciones se desarrollan en terrenos aportados por las administraciones municipales y cuentan con inversión de Prosperidad Social para su adecuación.

Finalmente, como parte del proceso de funcionamiento, la entidad lidera la firma de pactos de gobernanza con alcaldías y organizaciones comunitarias para garantizar la administración compartida, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de la operación.